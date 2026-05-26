МИД Норвегии вызвал посла РФ после заявления об эвакуации дипмиссий из Киева

МИД Норвегии вызвал российского посла после рекомендации Москвы иностранным гражданам и персоналу дипмиссий как можно скорее покинуть Киев. Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства Эспен Барт Эйде.

«Сегодня министерство иностранных дел вызвало посла России в Норвегии для разговора», — заявил Эйде.