МИД Норвегии вызвал посла РФ после заявления об эвакуации дипмиссий из Киева
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / May_Lana
МИД Норвегии вызвал российского посла после рекомендации Москвы иностранным гражданам и персоналу дипмиссий как можно скорее покинуть Киев. Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства Эспен Барт Эйде.
«Сегодня министерство иностранных дел вызвало посла России в Норвегии для разговора», — заявил Эйде.
Ранее Life.ru сообщал, что посольства стран ЕС заявили, что не собираются эвакуироваться из Киева, несмотря на предупреждения России о системных ударах по военной инфраструктуре города. В МИД РФ призвали иностранных граждан, включая дипломатов, как можно скорее покинуть Киев. Причина — переход российской армии к системным ударам по столице Украины после атаки ВСУ на Старобельск. Ранее Германия вызвала посла из-за рекомендации Москвы покинуть немецкое посольство в Киеве.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.