Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 мая, 21:04

Полицейский пешком догнал пьяного выпускника на машине в Каспийске

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пьяный выпускник устроил переполох в дагестанском Каспийске. Нетрезвый парень сел за руль автомобиля и начал ездить по району. Водитель создавал опасные ситуации на дорогах. Местные жители встревожились из-за неадекватного поведения школьника.

Пьяный выпускник на машине в Каспийске. Видео © Telegram / SHOT

Люди сообщили о происшествии в полицию. Сотруднику правоохранительных органов пришлось бежать за машиной пешком, что и засняли очевидцы. В итоге автомобиль застрял и заглох. Выпускника с красной лентой задержали и доставили в отдел полиции. Сейчас стражи порядка оформляют документы по факту происшествия.

Выпускные в России — всё? Откажутся ли подростки от праздника совсем, объяснил эксперт
Выпускные в России — всё? Откажутся ли подростки от праздника совсем, объяснил эксперт

Ранее Life.ru сообщал о другом инциденте с участием выпускников. В одной из школ Севастополя внезапно обрушился балкон второго этажа. Конструкция рухнула в тот момент, когда выпускники вышли на неё для фотосессии. Мама одного из пострадавших ребят рассказала, что одиннадцатиклассники традиционно фотографируются там каждый год. Обстоятельства обрушения проверяют.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Дагестан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar