Полицейский пешком догнал пьяного выпускника на машине в Каспийске
Пьяный выпускник устроил переполох в дагестанском Каспийске. Нетрезвый парень сел за руль автомобиля и начал ездить по району. Водитель создавал опасные ситуации на дорогах. Местные жители встревожились из-за неадекватного поведения школьника.
Пьяный выпускник на машине в Каспийске. Видео © Telegram / SHOT
Люди сообщили о происшествии в полицию. Сотруднику правоохранительных органов пришлось бежать за машиной пешком, что и засняли очевидцы. В итоге автомобиль застрял и заглох. Выпускника с красной лентой задержали и доставили в отдел полиции. Сейчас стражи порядка оформляют документы по факту происшествия.
