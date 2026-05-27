Полицейский пешком догнал пьяного выпускника на машине в Каспийске

Пьяный выпускник устроил переполох в дагестанском Каспийске. Нетрезвый парень сел за руль автомобиля и начал ездить по району. Водитель создавал опасные ситуации на дорогах. Местные жители встревожились из-за неадекватного поведения школьника.

Люди сообщили о происшествии в полицию. Сотруднику правоохранительных органов пришлось бежать за машиной пешком, что и засняли очевидцы. В итоге автомобиль застрял и заглох. Выпускника с красной лентой задержали и доставили в отдел полиции. Сейчас стражи порядка оформляют документы по факту происшествия.