Усталость и скачки веса: Названы главные угрозы для щитовидки из окружающей среды

Окружающая среда оказывает колоссальное влияние на щитовидную железу. Эндокринолог Ольга Яцишина, врач высшей категории и кандидат медицинских наук, в беседе с Life.ru перечислила основные факторы риска: дефицит йода в воде и почве, загрязнение тяжёлыми металлами, воздействие химических веществ — эндокринных разрушителей, а также радиацию. По словам специалиста, эти факторы могут нарушать выработку гормонов и повышать риск гипотиреоза, аутоиммунных заболеваний и узловых образований щитовидной железы.

Одной из главных проблем врач назвала дефицит йода и селена. Йод необходим для синтеза гормонов щитовидной железы, а в регионах с его нехваткой — особенно в удалённых от моря и горных районах — выше риск развития нарушений функции щитовидной железы и образования узлов.

«Селен выступает главным «синергистом» йода: без него гормоны не усваиваются», — пояснила Яцишина.

Для профилактики специалист рекомендует использовать йодированную соль, регулярно включать в рацион морепродукты и при необходимости консультироваться с врачом по поводу приёма витаминно-минеральных комплексов с селеном.

Ещё одной угрозой являются тяжёлые металлы и токсичные вещества. Проживание рядом с промышленными зонами, автомагистралями и старыми производствами может приводить к накоплению в организме свинца, кадмия и ртути. Эти вещества способны нарушать работу ферментов, участвующих в синтезе гормонов щитовидной железы, а также повышать риск аутоиммунных процессов и патологических изменений тканей.

Кроме того, негативное влияние оказывают так называемые эндокринные разрушители — химические вещества, имитирующие действие гормонов человека. К ним относятся бисфенол А, содержащийся в дешёвом пластике, фталаты в косметике и упаковке, а также некоторые пестициды.

Чтобы снизить риски, эндокринолог советует не разогревать еду в пластиковых контейнерах в микроволновке, пить фильтрованную воду и по возможности ограничивать контакт с агрессивной бытовой химией, выхлопными газами и табачным дымом.

Отдельно врач выделила радиационное воздействие. Щитовидная железа крайне чувствительна к радиации, а её воздействие повышает риск развития как доброкачественных, так и злокачественных образований.

«При медицинских обследованиях важно соблюдать технику безопасности и использовать защитный свинцовый фартук во время рентгенографии зубов или грудной клетки», — подчеркнула специалист.

Если человек живёт в экологически неблагоприятном районе или сталкивается с симптомами вроде постоянной усталости, отёков и резких изменений веса, врач рекомендует обратиться к эндокринологу, сдать анализы крови на ТТГ и свободный Т4, а также выполнить УЗИ щитовидной железы.

Эндокринологи называют щитовидную железу «молчаливым органом», поскольку многие её заболевания долгое время протекают без выраженных симптомов. При снижении функции щитовидной железы человек может ощущать слабость, сонливость и набор веса, а при повышенной функции — тревожность, учащённое сердцебиение и потерю массы тела.