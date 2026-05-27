Тело ребёнка достали из-под завалов после пожара в доме в Липецке

Ребёнок погиб при пожаре в частном доме в Липецке. Спасатели достали тело из-под завалов ночью 27 мая. Число погибших выросло до двух человек, сообщили в ГУ МЧС по региону. Оперативные службы продолжают работу на месте происшествия.

«На данный момент количество погибших в результате взрыва и пожара в жилом доме в Липецке составляет 2 человека», — указано в сообщении МЧС.

Разбор завалов после пожара в доме в Липецке. Видео © ГУ МЧС по Липецкой области

Ночью к ликвидации последствий происшествия в Липецке привлекли более 100 человек. Разбор завалов продолжается с использованием тяжёлой техники. Специалисты разбирают разрушенные конструкции, поднимают плиты, вывозят строительный мусор.

Частный дом загорелся в Липецке на улице Баумана вечером 26 мая. После пожара произошло частичное обрушение. Под завалами остались люди. Возгорание сопровождалось громким хлопком. Конструкции здания сложились. Огонь перекинулся на припаркованные автомобили. Следователи устанавливают причины произошедшего.