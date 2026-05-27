Из-под завалов дома в Липецке извлекли тела всех трёх погибших
Обложка © ГУ МЧС по Липецкой области
Спасатели обнаружили тело третьего погибшего на месте частично обрушившегося дома в Липецке. После пожара под обломками частного больше никого не осталось. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«В результате взрыва и пожара в жилом доме в Липецке погибли три человека, в том числе один ребёнок», — говорится в сообщении.
Пожар полностью ликвидирован. Работы по разбору завалов завершили. Теперь причину возгорания предстоит установить дознавателям МЧС. Специалисты изучат обстоятельства произошедшего. Экспертиза поможет определить источник огня.
Напомним, частный дом загорелся в Липецке на улице Баумана вечером 26 мая. После пожара произошло частичное обрушение. Позднее спасатели достали из-под завалов тело первого пошибшего. На ликвидацию последствий пожара и обрушения привлекли более 100 человек. Также работала 31 единица техники. Специалисты действовали слаженно и оперативно.
