26 мая, 22:47

Из-под завалов дома в Липецке извлекли тела всех трёх погибших

Обложка © ГУ МЧС по Липецкой области

Спасатели обнаружили тело третьего погибшего на месте частично обрушившегося дома в Липецке. После пожара под обломками частного больше никого не осталось. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«В результате взрыва и пожара в жилом доме в Липецке погибли три человека, в том числе один ребёнок», — говорится в сообщении.

Тело ребёнка достали из-под завалов после пожара в доме в Липецке

Пожар полностью ликвидирован. Работы по разбору завалов завершили. Теперь причину возгорания предстоит установить дознавателям МЧС. Специалисты изучат обстоятельства произошедшего. Экспертиза поможет определить источник огня.

Напомним, частный дом загорелся в Липецке на улице Баумана вечером 26 мая. После пожара произошло частичное обрушение. Позднее спасатели достали из-под завалов тело первого пошибшего. На ликвидацию последствий пожара и обрушения привлекли более 100 человек. Также работала 31 единица техники. Специалисты действовали слаженно и оперативно.

Лия Мурадьян
