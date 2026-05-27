Из-под завалов дома в Липецке извлекли тела всех трёх погибших

Спасатели обнаружили тело третьего погибшего на месте частично обрушившегося дома в Липецке. После пожара под обломками частного больше никого не осталось. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«В результате взрыва и пожара в жилом доме в Липецке погибли три человека, в том числе один ребёнок», — говорится в сообщении.

Пожар полностью ликвидирован. Работы по разбору завалов завершили. Теперь причину возгорания предстоит установить дознавателям МЧС. Специалисты изучат обстоятельства произошедшего. Экспертиза поможет определить источник огня.