Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил мусульман страны с Курбан-байрамом. Глава государства отметил, что этот древний праздник обращает верующих к истокам ислама и напоминает о добре, справедливости, милосердии и благочестии. Текст обращения опубликован на сайте Кремля.

«Поздравляю мусульман России с Курбан-байрамом. Следуя заветам и многовековым традициям предков, вы широко отмечаете этот древний праздник, который обращает верующих к истокам ислама, призывает к добру и справедливости, милосердию и благочестию», — сказано в послании президента РФ Владимира Путина.

Он также подчеркнул роль мусульманских организаций в укреплении семейных ценностей, воспитании молодёжи в духе патриотизма, а также в образовательных, благотворительных и социальных инициативах. Отдельно Владимир Путин поблагодарил мусульманские организации за помощь защитникам Отечества, их родным и близким. Всем мусульманам России он пожелал здоровья, успехов и всего наилучшего.