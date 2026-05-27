Взять на карандаш: Россиянку оштрафовали за побои неожиданным способом

В Петербурге мировой суд оштрафовал на 10 тысяч рублей местную жительницу, которая в ходе ссоры пустила в ход острый карандаш. Пострадавшая заявила, что оппонентка несколько раз ударила её острым предметом по руке, повреждения не нанесли вреда здоровью, но причинили сильную боль.

Сама обвиняемая, не признавшая вину, рассказала, что гуляла с матерью и двумя детьми, развела костёр из веток, через пять минут появилась гражданка с телефоном, которая начала оскорблять их и снимать детей на камеру. Тогда мать девочек закрыла камеру рукой, получила удар по ноге, а затем достала из сумки карандаш и ткнула им оппонентку в руку, защищая себя и семью.

Потерпевшая настаивала на своей версии: ей позвонила дочь и сообщила о костре на детской площадке, после чего она подошла к женщинам, снимая их на телефон, и пригрозила передать запись в полицию, в ответ одна из оппоненток начала отнимать гаджет, ударила ногой, а затем вместе с матерью набросилась на неё, причём младшая достала острый предмет и несколько раз ударила по руке. Суд встал на её сторону, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

