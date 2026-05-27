В соответствии с армянским законодательством руководство республики должно брать курс на сближение с Европейским союзом. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с представителями СМИ.

«Вы знаете, что в Армении это происходит. В Армении принят соответствующий закон, который, по сути, юридически уже обязывает правительство и все органы госвласти Армении ориентироваться на европейскую интеграцию. Конечно, это будет темой для обсуждения, безусловно», — заявил пресс-секретарь российского лидера.