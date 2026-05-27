Песков рассказал об особых отношениях Путина и Токаева

Особые личные отношения президентов РФ и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева позволяют им откровенно обсуждать ключевые вопросы двусторонней и международной повестки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, государственный визит Путина в Астану начнётся с неформального общения двух президентов. Такой формат, как отметил представитель Кремля, помогает вести разговор конструктивно и предметно.

«У них особые личные отношения, которые позволяют весьма конструктивно, продуктивно и откровенно обсуждать самые насущные вопросы и двусторонних отношений, и международной повестки дня», — сказал представитель Кремля.