27 мая, 09:33

Песков рассказал об особых отношениях Путина и Токаева

Обложка © Life.ru

Особые личные отношения президентов РФ и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева позволяют им откровенно обсуждать ключевые вопросы двусторонней и международной повестки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, государственный визит Путина в Астану начнётся с неформального общения двух президентов. Такой формат, как отметил представитель Кремля, помогает вести разговор конструктивно и предметно.

«У них особые личные отношения, которые позволяют весьма конструктивно, продуктивно и откровенно обсуждать самые насущные вопросы и двусторонних отношений, и международной повестки дня», — сказал представитель Кремля.

Ушаков заявил, что Россия подарила Казахстану четырёх амурских тигров

Официальная церемония встречи Владимира Путина в Астане намечена на 28 мая и пройдёт во Дворце независимости. В церемониальной части также ожидается пролёт самолётов с российским триколором. Недавно российский политик отметил, что с Токаевым его связывают искренние дружеские отношения.

Владимир Озеров
