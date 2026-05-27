Песков рассказал об особых отношениях Путина и Токаева
Особые личные отношения президентов РФ и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева позволяют им откровенно обсуждать ключевые вопросы двусторонней и международной повестки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, государственный визит Путина в Астану начнётся с неформального общения двух президентов. Такой формат, как отметил представитель Кремля, помогает вести разговор конструктивно и предметно.
«У них особые личные отношения, которые позволяют весьма конструктивно, продуктивно и откровенно обсуждать самые насущные вопросы и двусторонних отношений, и международной повестки дня», — сказал представитель Кремля.
Официальная церемония встречи Владимира Путина в Астане намечена на 28 мая и пройдёт во Дворце независимости. В церемониальной части также ожидается пролёт самолётов с российским триколором. Недавно российский политик отметил, что с Токаевым его связывают искренние дружеские отношения.
