Песков: ЕС десятилетиями манит кандидатов на вступление «морковкой» членства
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Европейский союз способен годами «держать морковку» потенциального членства перед государствами, желающими вступить в объединение. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал намерение Армении стать членом ЕС. Представитель Кремля напомнил о примере Турции, которую уже много десятилетий держат в подвешенном состоянии, обещая членство, но оно так и не приближается.
Песков отметил, что многим странам вступление в Евросоюз кажется близкой перспективой. Однако на деле для целого ряда государств оно остаётся несбывшейся мечтой, констатировал спикер Кремля.
Также Дмитрий Песков напомнил, что курс на вступление Армении в Евросоюз обусловлен законодательством страны. Отметим, что вопрос евроинтеграции Еревана и её возможных последствий будет обсуждаться с главами ЕАЭС президентом РФ Владимиром Путиным, который сейчас находится в Астане с государственным визитом.
