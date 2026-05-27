Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 мая, 09:45

Песков: ЕС десятилетиями манит кандидатов на вступление «морковкой» членства

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Европейский союз способен годами «держать морковку» потенциального членства перед государствами, желающими вступить в объединение. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал намерение Армении стать членом ЕС. Представитель Кремля напомнил о примере Турции, которую уже много десятилетий держат в подвешенном состоянии, обещая членство, но оно так и не приближается.

Песков отметил, что многим странам вступление в Евросоюз кажется близкой перспективой. Однако на деле для целого ряда государств оно остаётся несбывшейся мечтой, констатировал спикер Кремля.

Песков: Повестка встреч на саммите ЕАЭС непростая из-за ситуации с Арменией
Песков: Повестка встреч на саммите ЕАЭС непростая из-за ситуации с Арменией

Также Дмитрий Песков напомнил, что курс на вступление Армении в Евросоюз обусловлен законодательством страны. Отметим, что вопрос евроинтеграции Еревана и её возможных последствий будет обсуждаться с главами ЕАЭС президентом РФ Владимиром Путиным, который сейчас находится в Астане с государственным визитом.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • ЕС
  • Турция
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar