Европейский союз способен годами «держать морковку» потенциального членства перед государствами, желающими вступить в объединение. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал намерение Армении стать членом ЕС. Представитель Кремля напомнил о примере Турции, которую уже много десятилетий держат в подвешенном состоянии, обещая членство, но оно так и не приближается.

Песков отметил, что многим странам вступление в Евросоюз кажется близкой перспективой. Однако на деле для целого ряда государств оно остаётся несбывшейся мечтой, констатировал спикер Кремля.