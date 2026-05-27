СК: Украина при помощи США создаёт биологическое оружие массового поражения

Следственный комитет РФ заявил о разработке биологического оружия массового поражения при участии сотрудников Минздрава Украины и финансировании со стороны США. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По её словам, такие сведения получены в рамках уголовного дела, возбуждённого в 2022 году по статье о разработке, производстве и накоплении оружия массового поражения.

Петренко уточнила, что речь идёт о возможном использовании в военно-биологических целях возбудителей чумы, сибирской язвы, бруцеллёза и туляремии. Эти патогены относятся к потенциальным биологическим поражающим агентам.