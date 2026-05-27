СК: Украина при помощи США создаёт биологическое оружие массового поражения
Следственный комитет РФ заявил о разработке биологического оружия массового поражения при участии сотрудников Минздрава Украины и финансировании со стороны США. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
По её словам, такие сведения получены в рамках уголовного дела, возбуждённого в 2022 году по статье о разработке, производстве и накоплении оружия массового поражения.
Петренко уточнила, что речь идёт о возможном использовании в военно-биологических целях возбудителей чумы, сибирской язвы, бруцеллёза и туляремии. Эти патогены относятся к потенциальным биологическим поражающим агентам.
Директор ФСБ России Александр Бортников ранее предупредил, что биолаборатории НАТО ведут свою деятельность на территории стран СНГ. Он также заявил, что Запад, по его мнению, стремится затормозить интеграционные процессы в Содружестве и дестабилизировать его государства изнутри.
