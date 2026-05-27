На Урале сладкоежка-лещ клюнул на аромат бисквита и угодил в сети рыбака-парфюмера

Житель Свердловской области Иван Рвачев поймал в Белоярском водохранилище больше 50 килограммов леща, приманив рыбу особым кормом с ароматом шоколадного бисквита. Мужчина рассказал URA.ru, что рыбачил на фидерное удилище с одним крючком в течение семи часов, однако почти весь улов отправился обратно в воду.

Уралец признался, что ездил он не за рыбой, а за удовольствием. Секрет его успеха заключался в маленькой хитрости: словно парфюмер, он смешал два сладких запаха — бисквит и шоколад, на это благоухание и приплыла рыба.

«Лещ — сладкоежка, он чует ароматы под водой и любит шоколад, сливу, бисквит. У моего прикорма запах стоял такой, что самому хотелось попробовать», — пошутил рыбак.

