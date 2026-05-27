На Урале сладкоежка-лещ клюнул на аромат бисквита и угодил в сети рыбака-парфюмера
Свердловчанин Рвачев поймал 50 кг леща на прикорм с запахом шоколадного бисквита
Иван Рвачев с уловом. Обложка © личный архив / URA.ru
Житель Свердловской области Иван Рвачев поймал в Белоярском водохранилище больше 50 килограммов леща, приманив рыбу особым кормом с ароматом шоколадного бисквита. Мужчина рассказал URA.ru, что рыбачил на фидерное удилище с одним крючком в течение семи часов, однако почти весь улов отправился обратно в воду.
Уралец признался, что ездил он не за рыбой, а за удовольствием. Секрет его успеха заключался в маленькой хитрости: словно парфюмер, он смешал два сладких запаха — бисквит и шоколад, на это благоухание и приплыла рыба.
«Лещ — сладкоежка, он чует ароматы под водой и любит шоколад, сливу, бисквит. У моего прикорма запах стоял такой, что самому хотелось попробовать», — пошутил рыбак.
А ранее Life.ru рассказывал, что рыбаки выловили огромного сома в Москве-реке. Вес рыбы составил около 25 килограммов. Сома тащили аж шесть человек.
Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.