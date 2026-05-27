Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 мая, 11:00

На Урале сладкоежка-лещ клюнул на аромат бисквита и угодил в сети рыбака-парфюмера

Свердловчанин Рвачев поймал 50 кг леща на прикорм с запахом шоколадного бисквита

Иван Рвачев с уловом. Обложка © личный архив / URA.ru

Иван Рвачев с уловом. Обложка © личный архив / URA.ru

Житель Свердловской области Иван Рвачев поймал в Белоярском водохранилище больше 50 килограммов леща, приманив рыбу особым кормом с ароматом шоколадного бисквита. Мужчина рассказал URA.ru, что рыбачил на фидерное удилище с одним крючком в течение семи часов, однако почти весь улов отправился обратно в воду.

Кит устроил «водное шоу» для рыбаков у берегов Владивостока
Кит устроил «водное шоу» для рыбаков у берегов Владивостока

Уралец признался, что ездил он не за рыбой, а за удовольствием. Секрет его успеха заключался в маленькой хитрости: словно парфюмер, он смешал два сладких запаха — бисквит и шоколад, на это благоухание и приплыла рыба.

«Лещ — сладкоежка, он чует ароматы под водой и любит шоколад, сливу, бисквит. У моего прикорма запах стоял такой, что самому хотелось попробовать», — пошутил рыбак.

Курьер поймал редчайшую рыбу весом два килограмма и установил рекорд
Курьер поймал редчайшую рыбу весом два килограмма и установил рекорд

А ранее Life.ru рассказывал, что рыбаки выловили огромного сома в Москве-реке. Вес рыбы составил около 25 килограммов. Сома тащили аж шесть человек.

Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Общество
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar