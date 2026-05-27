«Ситуация может стать хуже»: ЕС не понял предупреждений России об эскалации, считают в Ирландии
Аналитик Пилкингтон: ЕС не понимает серьёзности предупреждения России
Европейские страны недооценивают серьёзность предупреждений МИД России и риски дальнейшей эскалации. Такое мнение выразил ирландский аналитик и экономист Филип Пилкингтон в соцсети X.
По его словам, Москва ясно показывает готовность к более жёстким действиям после последних событий. При этом, считает Пилкингтон, европейские политики продолжают воспринимать конфликт как инструмент публичной игры, а не как ситуацию, способную быстро выйти из-под контроля.
«Ситуация может стремительно стать хуже», — предупредил аналитик.
Напомним, что 25 мая МИД РФ призвал иностранных граждан срочно покинуть Киев, а жителей города — не приближаться к военным и административным объектам. Причиной такой реакции стал устроенный Украиной теракт в колледже в Старобельске, где пострадали 65 человек.
