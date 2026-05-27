Развожаев предупредил севастопольцев о «сбросах» со взрывчаткой с дронов ВСУ

После ночной атаки Вооружённых сил Украины в Севастополе нашли контейнер со взрывчаткой, внешне напоминающий коробку, обшитую пенопластом. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Он показал фото опасной находки.

«Этот предмет был сброшен с БПЛА. Очевидно, что сбросы с БПЛА могут выглядеть и по-другому. Все они представляют опасность!», — написал глава региона.

Граждан призывают быть бдительными и объяснить детям, что любые подозрительные находки могут быть смертельно опасны. В случае обнаружения таких предметов следует немедленно сообщать в экстренные службы.