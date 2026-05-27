Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 мая, 13:34

Сюрприз к Курбан-байраму: До 95% сертификатов «Халяль» могут быть поддельными

SHOT ПРОВЕРКА: До 95% сертификатов «Халяль» в России могут быть фейковыми

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BearFotos

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BearFotos

До 95% сертификатов соответствия стандарту «Халяль» в России могут быть поддельными. Их оформляют без выезда на производство, отбора проб и лабораторных анализов, сообщает SHOT ПРОВЕРКА в исламский праздник жертвоприношения Курбан-байрам.

До 95% сертификатов «Халяль» в России могут быть фейковыми. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

В беседе с агентом издания менеджер сертифицированной фирмы «Техпромтест» призналась, что специалисты компании не выезжают к клиентам, не забирают образцы продукции и не проводят исследований. Однако в документах всё выглядит так, будто проверка была: указаны выезд на место, акт анализа и отсутствие запрещённых компонентов.

После этого заявитель получает официальный сертификат, который вносят в реестр. Документ действует три года. По словам сотрудницы, так оформляются 90–95 процентов компаний. Это быстрее и дешевле. Срок изготовления — от двух до пяти рабочих дней. Цена вопроса — около 20 тысяч рублей в регионах и от 60 тысяч в Москве.

Санатории в России могут стать muslim friendly ради иностранцев-мусульман
Санатории в России могут стать muslim friendly ради иностранцев-мусульман

Ранее Life.ru писал, что Духовное управление мусульман России запретило курьерам доставлять алкоголь и свинину. Там призвали разделять все грузы на разрешённые (халяль) и запрещённые (харам). В Совете федераций заявили, что запрет противоречит сразу пяти статьям конституции.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • SHOT проверка
  • Только на LIFE
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar