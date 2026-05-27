Сюрприз к Курбан-байраму: До 95% сертификатов «Халяль» могут быть поддельными

До 95% сертификатов соответствия стандарту «Халяль» в России могут быть поддельными. Их оформляют без выезда на производство, отбора проб и лабораторных анализов, сообщает SHOT ПРОВЕРКА в исламский праздник жертвоприношения Курбан-байрам.

В беседе с агентом издания менеджер сертифицированной фирмы «Техпромтест» призналась, что специалисты компании не выезжают к клиентам, не забирают образцы продукции и не проводят исследований. Однако в документах всё выглядит так, будто проверка была: указаны выезд на место, акт анализа и отсутствие запрещённых компонентов.

После этого заявитель получает официальный сертификат, который вносят в реестр. Документ действует три года. По словам сотрудницы, так оформляются 90–95 процентов компаний. Это быстрее и дешевле. Срок изготовления — от двух до пяти рабочих дней. Цена вопроса — около 20 тысяч рублей в регионах и от 60 тысяч в Москве.