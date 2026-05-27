Рябков заявил, что Запад «переворачивает с ног на голову» предупреждение Москвы
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что западные страны искажают предупреждение Москвы об эвакуации иностранных дипломатов из Киева.
Речь идёт о предупреждении, которое Россия направила после решения наносить систематические удары по предприятиям украинского ВПК, центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве.
Рябков отметил, что Москва призвала западные страны проявить ответственность и вывезти персонал своих представительств из украинской столицы.
«Мы видим, что даже после предупреждения, направленного позавчера в адрес западных стран о необходимости проявить ответственность и эвакуировать персонал своих представителей из Киева — и это тоже они переворачивают с ног на голову, пытаются представить как новое отражение якобы агрессивного курса Москвы», — сказал он журналистам в Госдуме.
Дипломат заявил, что такая реакция показывает истинное отношение западных политиков к происходящему.
«Это обнажает извращенное нутро деятелей, которым мы противостоим», — добавил Рябков.
Ранее МИД России сообщил, что атака ВСУ на колледж в Старобельске стала причиной перехода к системным ударам по украинским военным объектам и центрам принятия решений. В связи с этим ведомство рекомендовало иностранным гражданам, включая сотрудников дипмиссий, покинуть Киев как можно скорее.
