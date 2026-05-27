Рябков заявил, что Запад «переворачивает с ног на голову» предупреждение Москвы

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что западные страны искажают предупреждение Москвы об эвакуации иностранных дипломатов из Киева.

Рябков отметил, что Москва призвала западные страны проявить ответственность и вывезти персонал своих представительств из украинской столицы.

«Мы видим, что даже после предупреждения, направленного позавчера в адрес западных стран о необходимости проявить ответственность и эвакуировать персонал своих представителей из Киева — и это тоже они переворачивают с ног на голову, пытаются представить как новое отражение якобы агрессивного курса Москвы», — сказал он журналистам в Госдуме.

Дипломат заявил, что такая реакция показывает истинное отношение западных политиков к происходящему.

«Это обнажает извращенное нутро деятелей, которым мы противостоим», — добавил Рябков.

Ранее МИД России сообщил, что атака ВСУ на колледж в Старобельске стала причиной перехода к системным ударам по украинским военным объектам и центрам принятия решений. В связи с этим ведомство рекомендовало иностранным гражданам, включая сотрудников дипмиссий, покинуть Киев как можно скорее.