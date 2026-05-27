Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

27 мая, 13:26

Рябков заявил, что Запад «переворачивает с ног на голову» предупреждение Москвы

Обложка © DALL-E / Life.ru

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что западные страны искажают предупреждение Москвы об эвакуации иностранных дипломатов из Киева.

Речь идёт о предупреждении, которое Россия направила после решения наносить систематические удары по предприятиям украинского ВПК, центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве.

Рябков отметил, что Москва призвала западные страны проявить ответственность и вывезти персонал своих представительств из украинской столицы.

«Мы видим, что даже после предупреждения, направленного позавчера в адрес западных стран о необходимости проявить ответственность и эвакуировать персонал своих представителей из Киева — и это тоже они переворачивают с ног на голову, пытаются представить как новое отражение якобы агрессивного курса Москвы», — сказал он журналистам в Госдуме.

Дипломат заявил, что такая реакция показывает истинное отношение западных политиков к происходящему.

«Это обнажает извращенное нутро деятелей, которым мы противостоим», — добавил Рябков.

Ранее МИД России сообщил, что атака ВСУ на колледж в Старобельске стала причиной перехода к системным ударам по украинским военным объектам и центрам принятия решений. В связи с этим ведомство рекомендовало иностранным гражданам, включая сотрудников дипмиссий, покинуть Киев как можно скорее.

Марина Фещенко
