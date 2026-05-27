Пианист из Китая Ни Ченьчже признался, что раскрыл свой талант благодаря России

24 мая завершился Второй международный конкурс русской фортепианной музыки, победителем которого стал китаец Ни Ченьчже. Он рассказал, что уже восемь лет учится у заслуженного артиста РФ, профессора Российской академии музыки имени Гнесиных Юрия Богданова.

Эту встречу Ни Ченьчже называет судьбоносной: когда он ещё жил в китайском городе Фучжоу и занимался с предыдущим преподавателем, у них проходил мастер-класс Юрия Александровича, на котором маэстро обратил внимание на молодого пианиста. Его игра настолько понравилась профессору, что он пригласил талантливого студента в Россию.

«Это большая честь для меня. Я считаю, что это невероятный педагог с замечательным подходом к своим ученикам. Судьба решила так, что мои таланты раскрываются именно в России», — признался собеседник «Вечерней Москвы».

