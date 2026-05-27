27 мая, 15:04

Пианист из Китая Ни Ченьчже признался, что раскрыл свой талант благодаря России

Ни Ченьчже. Обложка © «Вечерняя Москва» / Анастасия Старостина

24 мая завершился Второй международный конкурс русской фортепианной музыки, победителем которого стал китаец Ни Ченьчже. Он рассказал, что уже восемь лет учится у заслуженного артиста РФ, профессора Российской академии музыки имени Гнесиных Юрия Богданова.

Эту встречу Ни Ченьчже называет судьбоносной: когда он ещё жил в китайском городе Фучжоу и занимался с предыдущим преподавателем, у них проходил мастер-класс Юрия Александровича, на котором маэстро обратил внимание на молодого пианиста. Его игра настолько понравилась профессору, что он пригласил талантливого студента в Россию.

«Это большая честь для меня. Я считаю, что это невероятный педагог с замечательным подходом к своим ученикам. Судьба решила так, что мои таланты раскрываются именно в России», — признался собеседник «Вечерней Москвы».

Кстати, в Китае проживают около 900 тысяч иностранцев, в Поднебесную переезжают и россияне. К примеру, Дарья, живущая там уже десять лет, призналась, что по приезде для неё «шоком было всё». Девушка поначалу не могла найти множество привычных продуктов.

