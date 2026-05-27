Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 мая, 15:22

«Минералка? «Эвиан» задушит»: Песков предсказал тёмное будущее армянским товарам в ЕС

Песков предупредил, что производители из ЕС «задушат» армянские товары

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Армянской продукции придётся несладко в случае вступления республики в Евросоюз, так как местные производители не намерены с распростёртыми объятиями встречать очередных конкурентов и будут использовать все рычаги, чтобы вытеснить их с рынка. Об этом предупредил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ИС «Вести».

«Сельскохозяйственные товары Армении ожидаемы ли на европейских рынках? Ответ однозначный: они не ожидаемы. Воды минеральные и так далее армянские ждут? Нет. Там «Эвиан» задушит их сразу. Ждут ли бельгийские огранщики бриллиантов драгоценные камни из Армении? Не ждут. Они обладают гигантскими лоббистскими способностями с тем, чтобы задушить производителя из Армении», — пояснил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Армении не следует испытывать иллюзий по поводу сладкой жизни в рамках ЕС, потому что европейский рынок будет беспощаден.

Захарова сообщила об уведомлении Армении о риске денонсации соглашения по газу
Захарова сообщила об уведомлении Армении о риске денонсации соглашения по газу

Ранее Россия предупредила Ереван, что одновременно находиться в ЕАЭС и ЕС невозможно. При выходе из объединения республика может потерять 38,5% внешней торговли. Также Ереван лишится торговых льгот от ЕАЭС. И, наконец, поставки энергоресурсов из России будут производиться по рыночным ценам, без скидок. Армянский премьер-министр Никол Пашинян сообщил, что только жители его страны могут решить, с каким международным объединением связать будущее. Тем самым он сделал вид, что предполагаемое вступление в ЕС — не его единоличный выбр.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Армения
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar