Армянской продукции придётся несладко в случае вступления республики в Евросоюз, так как местные производители не намерены с распростёртыми объятиями встречать очередных конкурентов и будут использовать все рычаги, чтобы вытеснить их с рынка. Об этом предупредил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ИС «Вести».

«Сельскохозяйственные товары Армении ожидаемы ли на европейских рынках? Ответ однозначный: они не ожидаемы. Воды минеральные и так далее армянские ждут? Нет. Там «Эвиан» задушит их сразу. Ждут ли бельгийские огранщики бриллиантов драгоценные камни из Армении? Не ждут. Они обладают гигантскими лоббистскими способностями с тем, чтобы задушить производителя из Армении», — пояснил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Армении не следует испытывать иллюзий по поводу сладкой жизни в рамках ЕС, потому что европейский рынок будет беспощаден.

Ранее Россия предупредила Ереван, что одновременно находиться в ЕАЭС и ЕС невозможно. При выходе из объединения республика может потерять 38,5% внешней торговли. Также Ереван лишится торговых льгот от ЕАЭС. И, наконец, поставки энергоресурсов из России будут производиться по рыночным ценам, без скидок. Армянский премьер-министр Никол Пашинян сообщил, что только жители его страны могут решить, с каким международным объединением связать будущее. Тем самым он сделал вид, что предполагаемое вступление в ЕС — не его единоличный выбр.