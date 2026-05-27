27 мая, 18:40

В МИД Армении получили письмо из РФ о возможной денонсации газовых соглашений

Министерство иностранных дел Армении получило письмо о потенциальной денонсации договора по газу от российской стороны. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель ведомства Ани Бадалян.

Документ адресован не дипломатам, а Министерству территориального управления и инфраструктур республики. Однако в МИД его уже переслали по назначению.

Собеседница агентства уточнила, что письмо изучат. Если возникнет необходимость, армянская сторона подготовит отве.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупреждал, что взятый Арменией курс на евроинтеграцию может лишить её льготных условий получения российского газа. По действующим сейчас правилам поставки субсидируются Москвой, а цена значительно ниже рыночной зафиксирована контрактом. Премьер-министр республики Никол Пашинян отреагировал на предупреждение бравадой, заявив, что Армения станет сказочно богата, и дорогой газ не создаст ей неудобств.

