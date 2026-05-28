28 мая, 01:33

Из-за разрушенного большегрузом моста в Приморье ввели режим ЧС

В Хорольском округе Приморского края объявили режим чрезвычайной ситуации после обрушения моста. Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, причиной происшествия стал большегруз, который значительно превысил допустимую массу.

Обрушенный мост в Хорольском округе Приморского края. Видео © Telegram / Amur Mash

Специалисты начали откачку воды из оросительного канала, чтобы оборудовать временный объезд. Власти также сообщили, что в село Сиваковка будут доставлять товары первой необходимости через переправу.

На месте дополнительно организовано дежурство сотрудников МЧС и спецтехники.

Гигант-БелАЗ застрял под мостом у Минска
Ранее в восточногерманском городе Герлиц произошло обрушение жилого здания. Предварительной причиной ЧП называют детонацию бытового газа. Очевидцы сообщили, что сначала раздался громкий хлопок, после которого постройка рухнула.

Обложка © Telegram / Amur Mash

Артём Гапоненко
