Памфилова: ЦИК планирует сделать сентябрьское голосование трёхдневным

Центризбирком, скорее всего, утвердит трёхдневный формат для Единого дня голосования в 2026 году — с учётом пожеланий самих избирателей. Об этом заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

«Потому что это запрос наших избирателей, так удобно им», — ответила она.

Памфилова также уточнила, что сейчас в стране зарегистрировано 20 политических партий, из которых 18 имеют право участвовать в выборах. Региональные кампании местные власти назначат с 11 по 21 июня, а о старте муниципальных выборов объявят с 21 июня по 1 июля.

Голосование, по планам ЦИК, пройдёт 18, 19 и 20 сентября. В этом году предстоит избрать депутатов Госдумы девятого созыва, напрямую — губернаторов в восьми субъектах, а ещё в трёх регионах глав выберут депутаты местных парламентов по представлению президента. Кроме того, обновятся законодательные собрания в 39 субъектах. Всего запланировано более 2200 кампаний разного уровня, по итогам которых будет замещено свыше 20 тысяч мандатов и выборных должностей.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что осенние выборы депутатов Госдумы в 2026 году впервые пройдут с участием жителей четырёх исторических регионов, вернувшихся в состав России. Глава государства назвал предстоящие выборы важным этапом интеграции этих территорий в политическую систему страны.