28 мая, 09:09

Токаев: У России яркое и многообещающее будущее с Путиным

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в блестящем будущем России, отметив её впечатляющие достижения и значительный потенциал, обусловленный богатыми природными ресурсами и высококвалифицированными кадрами. Он подчеркнул, что это будущее будет особенно успешным под руководством Владимира Путина.

«Россия, я об этом буду говорить на пресс-конференции, показывает феноменальные результаты и имеет такие богатейшие природные ресурсы и такой качественный человеческий капитал. Я полагаю, будущее России будет ярким и многообещающим, тем более под вашим сильным и мудрым руководством», — сказал Токаев на переговорах с Путиным в узком составе.

Также Токаев поблагодарил Путина за поддержку строительства первой АЭС в Казахстане. Напомним, что Росатом был выбран в качестве лидера консорциума по строительству АЭС, а решение о возведении станции было принято на референдуме в 2024 году.

Токаев назвал важным документ о семи принципах дружбы народов РФ и Казахстана
Ранее сообщалось, что Россия и Казахстан планируют подписать совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов двух стран по итогам переговоров Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева. Соглашение носит необычный, но значимый и практический характер.

Наталья Демьянова
