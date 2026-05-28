Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 мая, 11:57

Израиль нужно забанить! Испанский директор «Спартака» возмутился двойными стандартами в мировом футболе

Кахигао назвал абсурдом игру Израиля на международной арене при бане России

Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Спортивный директор ФК «Спартак» Фрэнсис Кахигао указал на непоследовательность в международных футбольных санкциях. Речь идёт о допуске Израиля к соревнованиях и недопуске России.

«Абсурдно, что такие страны, как Израиль, не находятся под санкциями, в то время как Россия находится», — подчеркнул испанец в интервью изданию Marca.

Российские сборные и клубы отстранены от турниров ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. Израильские команды при этом продолжают выступать на континентальной арене без ограничений.

Параллельно Кахигао затронул тему возможного возвращения красно-белых в еврокубки. Он отметил, что подвижки есть, но ясности по датам пока нет.

«Произошли изменения, мне сказали, что это приближается, но не знаем, будет ли это в следующем сезоне или в последующем», — сказал он.

Ранее «Спартак» выиграл национальный Кубок, завоевав путёвку в Лигу Европы. Однако реализовать это право команда не смогла из-за действующего бана.

Журова: В случае допуска сборной РФ по хоккею вернут атлетов и в других видах
Журова: В случае допуска сборной РФ по хоккею вернут атлетов и в других видах

Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • ФК Спартак
  • Израиль
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar