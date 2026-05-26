«Спартак» пригласили на завод в Гусь-Хрустальном, где сделали Кубок России

Московский футбольный клуб «Спартак» может почти полным составом посетить Гусь-Хрустальный. Об этом пишет Sport Baza .

Как выяснил телеграм-канал, местные власти пригласили столичную команду на экскурсию по Хрустальному заводу. Именно на этом предприятии изготавливали детали для того самого Кубка России, который не пережил чемпионского триумфа.