«Спартак» пригласили на завод в Гусь-Хрустальном, где сделали Кубок России
Разбитый кубок России по футболу. Обложка © ТАСС / Роман Шлуинский
Московский футбольный клуб «Спартак» может почти полным составом посетить Гусь-Хрустальный. Об этом пишет Sport Baza.
Как выяснил телеграм-канал, местные власти пригласили столичную команду на экскурсию по Хрустальному заводу. Именно на этом предприятии изготавливали детали для того самого Кубка России, который не пережил чемпионского триумфа.
Напомним, в решающем матче за Кубок России «Спартак» оказался сильнее «Краснодара» в серии послематчевых пенальти (4:3) — основное время завершилось ничьей 1:1. Но главный момент наступил уже после финального свистка: хрустальный трофей внезапно разлетелся в руках у праздновавшего победу форварда «красно-белых» Пабло Солари. Впрочем, без заслуженной награды «Спартак» не останется — кубок изготовят заново и передадут клубу.
Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.