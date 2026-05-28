«А вы кто, если не секрет?» Губернатор ХМАО стал героем соцсетей после ремонта велосипеда

Глава ХМАО Руслан Кухарук посетил Сургут с рабочей поездкой. Во время осмотра нового сквера он заметил школьников с неисправным велосипедом. Губернатор подошёл и показал ребятам, как устранить поломку.

Дети не узнали политика и немного растерялись, рассказывает URA.ru.

«А вы кто, если не секрет?», — растерянно спросили дети. «Я? Губернатор», — засмеялся Кухарук.

Глава ХМАО починил детям велосипед.

Глава региона посоветовал школьникам не кататься до ремонта и продолжил осмотр городских объектов. После встречи ребята быстро стали героями соцсетей.