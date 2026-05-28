28 мая, 15:17

«Гусь» против дронов оказался эффективнее, чем вы думаете

В Москве представили дрон-перехватчик «Гусь»

Обложка © DALL-E / Life.ru

В Москве на выставке «Экипировка» представили зенитный дрон-перехватчик «Гусь». Аппарат предназначен для борьбы с беспилотниками противника. По данным «Известий», разработкой занимается компания «Гермес». Дрон работает на частоте 500 мегагерц и может выполнять задачи на высоте до трёх километров.

Дальность полёта «Гуся» составляет до восьми километров. Максимальная скорость аппарата — до 175 километров в час, а время нахождения в воздухе — до 70 минут. Основной способ поражения цели — воздушный таран. Такой формат предполагает, что перехватчик сбивает другой беспилотник прямым столкновением.

Также аппарат можно оснастить боевой частью от осколочной гранаты ВОГ-25. По данным издания, такой вариант предназначен для поражения беспилотников самолётного типа. «Гусь» получил четыре электродвигателя с винтами. Разработчики позиционируют его как средство противодействия малоразмерным воздушным целям, которые всё чаще применяются в современных конфликтах.

А ранее российскую автоматическую пушку 2А90 калибра 57 мм назвали подходящим орудием для борьбы с малоразмерными беспилотниками. Речь идёт об орудии, которым вооружён перспективный комплекс «Деривация-ПВО».

Марина Фещенко
