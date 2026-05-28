Звезда «Фишера» ответил Боярскому и Меньшикову на критику «Гамлета»

Спектакль «Гамлет» в МХТ имени Чехова с Юрой Борисовым в главной роли продолжает вызывать споры в театральной среде. Постановка собирает аншлаги и одновременно получает резкую критику от известных артистов.

Ранее Михаил Боярский назвал спектакль «чумкой» и «полным говном». На это отреагировал исполнитель роли Клавдия Андрей Максимов. Он иронично заметил, что благодаря обсуждению зрители и критики вновь вспомнили об исполнителе роли советского Д'Артаньяна.

Максимов также ответил на критику Олега Меньшикова, который назвал постановку катастрофой. Актёр посоветовал ему «принимать магний». По словам Максимова, главным авторитетом для него, как артиста МХТ, остаётся мнение худрука театра Константина Хабенского. Он добавил, что если спектакль не оставляет публику равнодушной, значит, команда добилась нужного эффекта.

Премьера «Гамлета» прошла 14 мая. Официальная стоимость билетов составляла от 3 тысяч до 50 тысяч рублей, однако на вторичном рынке цены доходили до 200 тысяч. Главные роли исполнили Юра Борисов, Анна Чиповская, Артём Быстров, Андрей Максимов и другие артисты.