Мужские голоса, эротический бред и банды: В РФ составили портрет преступницы-психопатки

Врач Хамитов: Лишь 10% пациенток психбольниц для преступниц были трудоустроены

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jiggo_Putter Studio

Средний возраст женщин с ментальными расстройствами, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, — 30–49 лет. В беседе с сайтом MK.Ru главврач Казанской психиатрической больницы Рустем Хамитов представил анализ криминальной агрессии среди пациенток.

Выяснилось, что лишь 10% из них до правонарушений имели работу. Остальные нигде не трудились, фактически не имели дохода и находились на иждивении родственников или сожителей, жили на детские пособия либо пенсию по инвалидности.

Ревность — редкий мотив для таких преступлений. Женщины чаще проявляют агрессию непреднамеренно, в бытовых конфликтах. Нередко они попадали под влияние социально неблагополучных партнёров, вместе с ними совершали грабежи и убийства, а некоторые состояли в бандах.

У пациенток есть психопатологические особенности: многие испытывают слуховые галлюцинации (мужские голоса, объясняющиеся в любви), а бредовые идеи носят эротический характер — например, о том, что по ночам их посещают военнослужащие и вступают с ними в половую связь.

Ранее Life.ru рассказывал, как жительница Москвы молотком насмерть забила своего 6-летнего сына, после чего попыталась покончить с собой. Перед этим она утверждала, что они с сыном неизлечимо больны. Ребёнок скончался на месте.

Владимир Озеров
