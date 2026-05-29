Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру» назвал провокацией обвинения МИД Румынии в адрес России из-за падения беспилотника на жилой дом в Галаце.

«Никто себя не утруждает доказательствами. Уже давно в западных странах презумпция невиновности отсутствует. Они вплоть до того, что врежутся сами головой в стенку и сразу могут сказать, что это дух России», — заявил парламентарий.

По его словам, Галац находится недалеко от Одессы и украинской границы. Инцидент, по мнению депутата, — попытка создать зловещий образ России. Западная пропаганда сменила тактику: раньше убеждали в скором нападении РФ, теперь с недоумением спрашивают, почему этого до сих пор не произошло.

«Уже со слезой в голосе каждый день спрашивают: "Что ж Россия на нас не нападает?" Сил уже нет, как ждут этого, а Россия всё не нападает», — заключил Колесник.