Глава Невинномысска Михаил Миненков решил покинуть должность

Глава Невинномысска Михаил Миненков сообщил о решении покинуть должность. Он возглавлял один из крупнейших городов Ставрополья с 2016 года.

Миненков объяснил ТАСС уход необходимостью перезагрузки и отметил, что уже сообщил о своём решении руководителям городской администрации. По его словам, в Невинномысске остаётся сильная команда, способная продолжить развитие города. Он подчеркнул, что в муниципалитете нет признаков кризиса: инвесторы продолжают приходить, градостроительная политика работает, а ключевые направления находятся под контролем.

Миненков также напомнил, что Невинномысск имеет статус территории опережающего социально-экономического развития, а поддержка городу оказывается на региональном и федеральном уровнях.

Ранее в Крыму за один день стало известно об уходе сразу двух руководителей городских администраций. В начале мая заявление о добровольной отставке написал глава администрации Керчи Олег Каторгин. Глава региона Сергей Аксёнов пояснил, что на полуострове продолжаются системные кадровые изменения, в том числе на муниципальном уровне, а главная задача властей — повысить эффективность управления. В тот же день стало известно и об отставке главы администрации Евпатории Александра Юрьева.