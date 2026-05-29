Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

29 мая, 12:04

В Госдуме заявили, что цели для ударов по Киеву уже определены

Обложка © Life.ru

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Газетой.ru» заявил, что цели для ударов по объектам в Киеве после соответствующего предупреждения МИД России уже определены. Москва будет исходить из военной целесообразности.

«Удары могут произойти, конечно. Это объекты, связанные с военно-промышленным комплексом, с военной инфраструктурой, с ВСУ. Наши бойцы исходят из военной целесообразности, но никак не из того, чтобы нанести ущерб мирному населению», — сказал парламентарий.

BZ: В Киеве растёт беспокойство по поводу ударов возмездия ВС России

Ранее российское внешнеполитическое ведомство призвало всех иностранных дипломатов срочно уехать из Киева. В МИД объяснили это переходом к системным ударам по городу после теракта ВСУ в Старобельске. Однако европейские посольства не вняли предупреждению и не стали эвакуироваться. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не все воспринимают всерьёз предупреждения Москвы о возможных ударах по центрам принятия решений в Киеве. По его словам, реакция на такие сигналы до сих пор недостаточно серьёзная.

Дарья Нарыкова
