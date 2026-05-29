В ХМАО, Тюменской области и Чувашии отменили режим ракетной опасности

В нескольких российских регионах — включая ХМАО, Тюменскую, Свердловскую и Челябинскую области, а также Чувашию и Пермский край — отменили режим ракетной опасности. Об этом сообщили губернаторы регионов в своих социальных сетях.

В Ханты-Мансийском автономном округе губернатор Руслан Кухарук сообщил об отбое ракетной опасности на территории региона. Аналогичные решения приняли и в Тюменской области. Глава региона Александр Моор объявил об отмене режима в своём канале, отметив, что мера носила превентивный характер.

В Свердловской области режим действовал около двух часов — с 16:53 до 19:03 по местному времени, после чего губернатор Денис Паслер объявил о его снятии. Также об отмене предупреждения сообщили власти Челябинской области и Пермского края.

В Чувашии информацию об отбое распространило региональное МЧС, подтвердив завершение действия режима. Во всех случаях подчёркивается, что ограничительные меры вводились временно и были сняты после прекращения угрозы.

Ране сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе впервые был объявлен режим ракетной опасности. Жителей призвали сохранять спокойствие и при получении сигнала немедленно укрыться в помещениях. Власти рекомендовали держаться подальше от окон и не покидать здания до официального отбоя тревоги. Аналогичный сигнал ввели на территории Уральского федерального округа.