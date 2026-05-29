Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 мая, 14:39

В ХМАО, Тюменской области и Чувашии отменили режим ракетной опасности

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AyhanTuranMenekay

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AyhanTuranMenekay

В нескольких российских регионах — включая ХМАО, Тюменскую, Свердловскую и Челябинскую области, а также Чувашию и Пермский край — отменили режим ракетной опасности. Об этом сообщили губернаторы регионов в своих социальных сетях.

В Ханты-Мансийском автономном округе губернатор Руслан Кухарук сообщил об отбое ракетной опасности на территории региона. Аналогичные решения приняли и в Тюменской области. Глава региона Александр Моор объявил об отмене режима в своём канале, отметив, что мера носила превентивный характер.

В Свердловской области режим действовал около двух часов — с 16:53 до 19:03 по местному времени, после чего губернатор Денис Паслер объявил о его снятии. Также об отмене предупреждения сообщили власти Челябинской области и Пермского края.

В Чувашии информацию об отбое распространило региональное МЧС, подтвердив завершение действия режима. Во всех случаях подчёркивается, что ограничительные меры вводились временно и были сняты после прекращения угрозы.

Новости СВО 29 мая: ВС РФ освободили Нововасилевку, сорвали атаки ВСУ у Бачевска, агония Patriot, Шойгу обещает Киеву «ракетную ночь»
Новости СВО 29 мая: ВС РФ освободили Нововасилевку, сорвали атаки ВСУ у Бачевска, агония Patriot, Шойгу обещает Киеву «ракетную ночь»

Ране сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе впервые был объявлен режим ракетной опасности. Жителей призвали сохранять спокойствие и при получении сигнала немедленно укрыться в помещениях. Власти рекомендовали держаться подальше от окон и не покидать здания до официального отбоя тревоги. Аналогичный сигнал ввели на территории Уральского федерального округа.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Происшествия
  • Ямало-Ненецкий автономный округ
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar