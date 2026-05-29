Фигуристу Шайдорову в контракт включили обязательство по медали ОИ-2030

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров сообщил, что одним из условий предлагаемого ему контракта на 2026 год является завоевание медали на Олимпийских играх 2030 года. Об этом спортсмен написал на своей странице в соцсети Threads.

Спортсмен подчеркнул, что для обсуждения нового контракта на 2026 год с ним и его командой связались лишь в середине мая. Фигурист признал, что договор в настоящее время не согласован. Однако причина кроется не в разногласиях относительно сумме контракта и не в отказе Шайдорова приезжать на подписание.

«В контракте сроком действия до конца 2026 года стоит обязательство по завоеванию медали на Олимпиаде 2030 года. Мы с командой лишь попросили с юридической стороны пересмотреть этот пункт, потому что это нелогично и невозможно, я не могу в 2026 году выиграть Олимпиаду, которая состоится только через четыре года», — отметил Шайдоров.