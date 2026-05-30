Джамбулат Хатуов назначен первым замминистра природных ресурсов и экологии РФ

Замглавы секретариата вице-премьера России Дмитрия Патрушева Джамбулат Хатуов перешёл на работу в Министерство природных ресурсов и экологии, где теперь будет отвечать за работу департамента экономики замкнутого цикла и публично-правовой компании «Российский экологический оператор» в должности первого заместителя министра. Это следует из заявления Минприроды РФ.

«Михаил Мишустин уже подписал соответствующие распоряжение, и теперь Джамбулат Хатуов будет контролировать работу департамента экономики замкнутого цикла и публично-правовой компании «Российский экологический оператор» в должности первого заместителя министра», — сказано в заявлении.

В результате перестановок Константин Цыганов, который ранее занимал пост первого заместителя, продолжит работу в качестве заместителя министра. В его ведении останутся департамент финансов, управление кадров, управление в области гидрометеорологии и климатических изменений, а также национальный проект «Экологическое благополучие».