29 мая, 21:09

Джамбулат Хатуов назначен первым замминистра природных ресурсов и экологии РФ

Джамбулат Хатуов. Обложка © chechnya.gov.ru

Замглавы секретариата вице-премьера России Дмитрия Патрушева Джамбулат Хатуов перешёл на работу в Министерство природных ресурсов и экологии, где теперь будет отвечать за работу департамента экономики замкнутого цикла и публично-правовой компании «Российский экологический оператор» в должности первого заместителя министра. Это следует из заявления Минприроды РФ.

«Михаил Мишустин уже подписал соответствующие распоряжение, и теперь Джамбулат Хатуов будет контролировать работу департамента экономики замкнутого цикла и публично-правовой компании «Российский экологический оператор» в должности первого заместителя министра», — сказано в заявлении.

В результате перестановок Константин Цыганов, который ранее занимал пост первого заместителя, продолжит работу в качестве заместителя министра. В его ведении останутся департамент финансов, управление кадров, управление в области гидрометеорологии и климатических изменений, а также национальный проект «Экологическое благополучие».

Хатуов считался главным кандидатом на пост заместителя министра природных ресурсов и экологии, освободившийся после ухода Дениса Буцаева. Кроме него в числе возможных кандидатов рассматривались два подмосковных министра и руководитель одного из профильных департаментов Минприроды. Напомним, Денис Буцаев проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Виталий Приходько
