Налог вернут семьям: В Госдуме объяснили, кто получит новую ежегодную выплату

С 1 июня 2026 года в России начнётся приём заявлений на новую ежегодную семейную выплату. Рассчитывать на неё смогут родители с двумя и более детьми при соблюдении ряда условий. Об этом РИА «Новости» сообщила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

Одним из главных критериев станет уровень достатка. Средний доход на каждого члена семьи не должен превышать 1,5 регионального прожиточного минимума. Право на получение средств получат работающие мать или отец, а также усыновители, опекуны и попечители, воспитывающие не менее двух детей.

Подать заявление смогут семьи, где есть несовершеннолетние, а также студенты очной формы обучения в колледжах и вузах младше 23 лет. Кроме того, претендент должен иметь российское гражданство, постоянно проживать в стране, быть налоговым резидентом и не иметь задолженности по алиментам. Размер поддержки будет рассчитываться индивидуально. При определении суммы учтут объём НДФЛ, который родитель перечислил в бюджет за предыдущий год.

«Фактически выплата уменьшит сумму подоходного налога за прошлый период с 13% до 6%», — уточнила она.

Оформление выплаты за 2025 год откроется с 1 июня и продлится до 1 октября. Документы можно будет направить через «Госуслуги», подать в МФЦ или обратиться в отделение Социального фонда. Большинство необходимых сведений фонд запросит самостоятельно. Дополнительные документы потребуются лишь в отдельных случаях, например справка из вуза для студентов старше 18 лет. При этом подтверждать право на получение денег придётся ежегодно.

Ранее Социальный фонд России скорректировал порядок назначения единого пособия для многодетных семей. После изменения правил специалисты начали пересматривать как размеры уже назначенных выплат, так и ранее вынесенные отказы. В результате перерасчёт затронул десятки тысяч детей по всей стране.