30 мая, 05:55

Москва предупредила Осло: военно-технический ответ не заставит себя ждать

Посольство РФ: Россия готовит на угрожающие безопасности действия Норвегии

Обложка © ТАСС / dpa / picture-alliance

Россия готовит военно-технический ответ на шаги Норвегии, угрожающие национальной безопасности. Об этом РИА «Новости» сообщили в Посольстве РФ в Осло, комментируя совместные проекты королевства и Франции.

В дипломатическом представительстве подчеркнули, что речь идёт о прямой угрозе. Конкретные параметры ответных мер находятся в компетенции Министерства обороны.

Причиной для беспокойства стало взаимодействие Осло и Парижа в сфере ядерного сдерживания и разведывательного обмена. Отмечаются также намерения норвежской стороны разместить ударные вооружения на своих северных территориях.

«Разумеется, такие действия и планы норвежской стороны представляют непосредственную угрозу национальной безопасности нашей страны и не останутся без адекватного военно-технического ответа», — уточнили в дипмиссии.

Москва последовательно обращает внимание на наращивание сил Североатлантического альянса у западных рубежей. В альянсе расширение инициатив называют «сдерживанием российской агрессии».

Посольство РФ: Норвегия намерена нацелить РСЗО на Кольский полуостров

В Кремле ранее неоднократно подчёркивали, что страна не представляет опасности для соседей. При этом там неизменно предупреждали: любая потенциально опасная для интересов РФ активность без реакции не останется.

Никита Никонов
