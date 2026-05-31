31 мая, 04:01

В Пермском крае СК возбудил дело о гибели девушки в результате падения дерева

Обложка © Life.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели 17-летней девушки в городе Чайковский в Пермском крае. Шквальный ветер повалил дерево, которое насмерть задавило несовершеннолетнюю, сообщает пресс-служба СК РФ.

Согласно ведомству, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (Халатность, повлёкшая смерть человека). Следственным органам предстоит проверить исполнение обязанностей чиновниками и ответственными службами. Кроме того, местная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств гибели несовершеннолетней. Прокуратура следит за ходом проверки и принятием решения в ходе предварительного расследования.

В Турции мужчина пытался застрелить змею и ранил пять человек

Напомним, на городском пляже в городе Чайковский дерево задавило несовершеннолетнюю девушку. На тот момент в Прикамье фиксировали сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду. Позднее стало известно, что погибшая отмечала последний звонок с одноклассниками. Чтобы укрыться от дождя и ветра, подростки побежали на городской пляж. Девушка была последней, и на неё упала берёза. Помочь ей не смогли.

Тимур Хингеев
