«Земля жидкая»: Учёный нашёл шокирующее объяснение замедлению нашей планеты

Разговоры о замедлении вращения Земли не повод для паники, поскольку планета существует не в вакууме, а в сложной гравитационной системе с Луной и Солнцем, объяснил в беседе с 360.ru доцент Пермского национального исследовательского политехнического университета Даниил Курушин.

«В физике обычно воспринимают какое-то тело как материальную точку, но в действительности, конечно же, это удобное упрощение. Земля с некоторой точки зрения жидкая, она представляет собой множество масс, слепленных в один наш шарик, и все они друг относительно друга немножко двигаются, взаимодействуют», — отметил учёный.

Именно это свойство, по его словам, создаёт взаимное влияние небесных тел: континенты смещаются, вода перетекает, а Луна вызывает приливы и отливы, оттягивая на себя водные массы, что непрерывно меняет вращение планеты. Сама же Земля раскрутилась ещё в глубокой древности благодаря естественным физическим законам.

Около 4,5 миллиарда лет назад произошло столкновение с Тейей — небесным телом величиной с Марс. Этот удар не только привёл к появлению Луны, но и кардинально изменил ось вращения нашей планеты, создав тот самый наклон, который сегодня определяет смену времён года. С тех пор Земля обладает колоссальным запасом кинетической энергии вращения и неизбежно, постепенно теряет скорость, заключил эксперт.

Напомним, ранее учёные зафиксировали аномальное замедление вращения Земли. Специалисты Венского университета и Швейцарской высшей технической школы Цюриха решили изучить динамику планетарного движения в древности.