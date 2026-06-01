Сколько жарить и что добавить: Россиянам подсказали рецепт идеального стейка

На итоговое качество стейка влияет множество параметров: от выбора мяса до температуры приготовления. Чтобы добиться идеального результата в домашних условиях, важно учесть несколько ключевых моментов, рассказал ведущий менеджер по качеству Егор Лунев. По его словам, лучше всего для этой задачи подойдёт чугунная сковорода с толстым дном и рифлёной поверхностью.

Солить стейк эксперт советует либо за 40–60 минут до обжарки (для равномерного просола), либо непосредственно перед жаркой (для хрустящей корочки), а перчить — уже во время сервировки. Перед приготовлением мясу обязательно нужно дать полежать при комнатной температуре минимум 10 минут, а сковороду раскалить до появления лёгкого дымка.

На сковороду можно положить чеснок, розмарин и тимьян — они отдадут аромат жиру, которым можно поливать мясо, делая его вкус более насыщенным. Для средней прожарки рекомендуется жарить стейк по 1–2 минуты с каждой стороны до образования корочки, затем убавить огонь и готовить ещё по 2–4 минуты. Готовый стейк необходимо завернуть в фольгу и дать ему «отдохнуть» 3–5 минут.

«При выборе степени прожарки можно руководствоваться простым правилом: чем жирнее и мраморнее кусок, тем выше рекомендованная степень прожарки», — рекомендовал собеседник «Газеты.ru».

