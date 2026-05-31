Шишечный бум: Авантюристы ради миллионных прибылей грузовиками вывозят богатства тайги

В России активизировались сборщики кедровых шишек, которые ради миллионных прибылей превратили промысел в теневой бизнес. Об этом сообщает SHOT.

«Шишечный бум» охватил часть Сибири: Алтай, Томскую область, ХМАО, Красноярский край и другие таёжные зоны. Люди специально берут отпуск, уезжают в лес на недели и собирают сырьё мешками под видом «личных нужд». Состоятельные «воротилы» нанимают целые бригады.

Средняя цена мешка шишек в приёмных пунктах — 2–3 тысячи рублей. После переработки на станках (которые некоторые ставят прямо на дачах) очищенный орех стоит уже 10–20 тысяч за мешок. Кедр идёт на производство масел, сладостей, варенья и деликатесов, которые продают с огромной наценкой.

Добывают шишки варварски: не собирают упавшие, как требует закон, а трясут деревья и бьют по стволам колотушками. В лесничествах жалуются: тайга после таких набегов выглядит как после урагана, а кедры потом годами плодоносят заметно хуже.

С нелегалами пытаются бороться. В ХМАО напомнили, что коммерческий сбор под видом личных нужд — нарушение, которое карается штрафом до 5 тысяч рублей. А в Томской области прошлым летом полиция и общественники проводили рейды, так как некоторые сборщики жили в лесу и вывозили шишки аж грузовиками.

При этом в Красноярском крае в этом году лесам и так досталось. Напомним, 1 мая в сети массово разошлись видео лесного пожара на Есауловской петле — популярной смотровой площадке. Из-за туристов, использовавших фаеры, пламя уничтожило 17 гектаров тайги. Позже полиция поймала того, кто это всё устроил.