Мотоциклист погиб в ДТП на фоне беспорядков после победы ПСЖ в Париже
Карета скорой помощи во Франции.
Человек погиб в ДТП на фоне беспорядков после победы футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов, пишет портал Franceinfo со ссылкой на данные местной прокуратуры. Речь идёт о мотоциклисте, который врезался в бетонное ограждение на кольцевой дороге.
«Смертельная авария с мотоциклом произошла <...> на кольцевой дороге Парижа на фоне празднований победы ПСЖ в Лиге чемпионов», — говорится в публикации.
Напомним, решающий матч Лиги чемпионов прошёл в Будапеште. По итогам игры произошла массовая драка фанатов победившего ПСЖ и лондонского «Арсенала». После финального свистка и в Париже начались стычки: поклонникам клуба-триумфатора противостояла местная полиция. Задержано порядка 800 человек.
