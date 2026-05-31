Мотоциклист погиб в ДТП на фоне беспорядков после победы ПСЖ в Париже

Человек погиб в ДТП на фоне беспорядков после победы футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов, пишет портал Franceinfo со ссылкой на данные местной прокуратуры. Речь идёт о мотоциклисте, который врезался в бетонное ограждение на кольцевой дороге.