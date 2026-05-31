31 мая, 17:17

Российские гимнастки взяли серебро ЧЕ в упражнениях с обручами и булавами

Сборная России по художественной гимнастике. Обложка © ТАСС / Игорь Ленкин

В болгарской Варне завершился чемпионат Европы по художественной гимнастике. Российские спортсменки в групповых упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав заняли второе место, набрав 27,000 балла.

Золото в этой дисциплине досталось команде Испании (28,100 балла). Бронзу взяли гимнастки из Израиля (26,300).

Этот турнир (он проходил с 27 по 31 мая) стал для россиянок первым крупным международным стартом после пятилетнего перерыва. Выступали они под национальным флагом.

По общему числу завоёванных наград сборная России оказалась первой — в копилке отечественной команды 9 медалей: 2 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые. На втором месте по этому показателю расположилась Болгария (8 медалей), на третьем — Израиль (7).

Однако по количеству наград высшего достоинства российские спортсменки стали четвёртыми. Первое место в медальном зачёте по золоту заняли хозяйки турнира болгарки (4 награды высшей пробы). Далее расположились немки (3 золота) и испанки (3 золота).

Уфимка София Ильтерякова стала чемпионкой Европы в упражнении с обручем
Ранее Life.ru сообщал, что россиянка Яна Заикина стала чемпионкой Европы среди юниорок в упражнении с лентой на турнире в Варне. Она набрала 26,00 балла, опередив украинку Софию Краинскую (25,75) и немку Мелиссу Диет (25,30), замкнувшую тройку призёров. К слову, российская сборная за время соревнований трижды оспаривала оценки, посчитав их заниженными.

Юрий Лысенко
