NYT: Трамп ужесточил условия сделки с Ираном

Президент США Дональд Трамп направил иранской стороне обновлённые условия двустороннего соглашения, которые оказались жёстче предыдущих. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации.

По данным издания, внесённые изменения призваны оказать дополнительное давление на Тегеран и ускорить переговорный процесс. По мнению американского лидера, Иран отвечает на предложения США недостаточно быстро. Официальной реакции от иранской стороны на данный момент не поступало.

Ранее президент США Дональд Трамп в эфире заявил, что Вашингтон находится на пороге заключения «очень хорошей сделки» с Тегераном. Американский лидер также предупредил, что в случае провала переговоров Штаты готовы вернуться к военным действиям.