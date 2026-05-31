Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

31 мая, 17:43

NYT: Трамп ужесточил условия сделки с Ираном

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп направил иранской стороне обновлённые условия двустороннего соглашения, которые оказались жёстче предыдущих. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации.

По данным издания, внесённые изменения призваны оказать дополнительное давление на Тегеран и ускорить переговорный процесс. По мнению американского лидера, Иран отвечает на предложения США недостаточно быстро. Официальной реакции от иранской стороны на данный момент не поступало.

Fars: Соглашение США и Ирана находится на финальных этапах утверждения
Ранее президент США Дональд Трамп в эфире заявил, что Вашингтон находится на пороге заключения «очень хорошей сделки» с Тегераном. Американский лидер также предупредил, что в случае провала переговоров Штаты готовы вернуться к военным действиям.

Анастасия Никонорова
