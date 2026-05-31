Трамп заявил, что США близки к заключению очень хорошей сделки с Ираном

Президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News сообщил, что Вашингтон находится на пороге заключения «очень хорошей сделки» с Тегераном. Однако американский лидер предупредил, что в случае провала переговоров Соединённые Штаты готовы вернуться к военному сценарию.

«Мы близки к очень хорошей сделке, и если получится её заключить, отлично. В противном случае мы просто снова задействуем военное министерство», — заявил глава Белого дома.

Как сообщает The New York Times, Трамп ужесточил параметры потенциального соглашения и направил иранской стороне обновлённый вариант документа. По данным издания, американского президента не устраивают положения о разморозке иранских активов, а также медленный, по его мнению, ответ Тегерана на предложения США.

Отмечается, что новый, более жёсткий вариант документа призван ускорить переговорный процесс и оказать дополнительное давление на иранское руководство.

Ранее сообщалось, что соглашение с США находится на финальных этапах утверждения в Иране. При этом окончательное решение по документу пока не принято. Ключевым условием Тегерана называется немедленная разблокировка 12 млрд долларов иранских активов. Среди пунктов также указано полное прекращение огня в Ливане с учётом позиции движения «Хезболла».