CNN: Иран восстановил доступ к большинству ракетных объектов
Иран смог разблокировать доступ к большинству входов на свои подземные ракетные объекты, сообщает CNN со ссылкой на анализ спутниковых снимков. По данным телеканала, власти республики восстановили проходы к 50 из 69 туннелей.
Отремонтированы автодороги, ведущие к базам, повреждённые в ходе американо-израильских бомбардировок. Также Тегеран сохранил около 70% своего ракетного арсенала с довоенного уровня.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон находится на пороге «очень хорошей сделки» с Тегераном, но предупреждал, что в случае провала переговоров готов вернуться к военным действиям. Кроме того, Трамп направил иранской стороне обновлённые условия соглашения, которые оказались жёстче предыдущих.
