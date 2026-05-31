CNN: Иран восстановил доступ к большинству ракетных объектов

Иран смог разблокировать доступ к большинству входов на свои подземные ракетные объекты, сообщает CNN со ссылкой на анализ спутниковых снимков. По данным телеканала, власти республики восстановили проходы к 50 из 69 туннелей.

Отремонтированы автодороги, ведущие к базам, повреждённые в ходе американо-израильских бомбардировок. Также Тегеран сохранил около 70% своего ракетного арсенала с довоенного уровня.