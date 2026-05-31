После отравления в кафе Пятигорска в больнице остаётся 31 человек

После массового отравления в кафе в Пятигорске в больнице остаётся 31 человек. Некоторые отказались от госпитализации. Об этом сообщил глава города Дмитрий Ворошилов. Медики оказывают помощь всем пострадавшим.

«На данный момент 31 человек находится в больнице, 5 отказались от госпитализации. Все госпитализированные обеспечены необходимым лечением», — приводит слова мэра ТАСС.

Ворошилов подчеркнул, что владелец кафе оказывает всяческое содействие органам проверки и помогает пострадавшим. Предприниматель сотрудничает со следствием.

Напомним, в Пятигорске произошло массовое отравление с острой кишечной инфекцией. Специалисты Роспотребнадзора выясняют причины инцидента. Следственное управление СК России по Ставропольскому краю организовало процессуальную проверку по признакам преступления. В краевом управлении Роспотребнадзора уточнили — у девяти пациентов обнаружили маркеры сальмонелл. Деятельность кафе приостановили. Сотрудники ведомства проводят проверочные мероприятия с отбором проб для лабораторных исследований. Эпидемиологическое расследование продолжается.