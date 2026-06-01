Возместим за зёрнышко: Что требовать с уличного продавца кукурузы после отравления

Даже если вы купили еду не в ресторане, а в палатке с кукурузой или в вагончике с мороженым, закон защищает ваши права. Об этом в беседе с Life.ru рассказала юрист Адвокатского бюро «Михальчик и партнёры ЮК» Ангелина Баканова.

Статья 7 Закона «О защите прав потребителей» закрепляет право граждан на безопасность товара для жизни и здоровья. Любой вред, причинённый жизни, здоровью или имуществу гражданина, подлежит возмещению продавцом, изготовителем товара или лицом, оказавшим услугу, в полном объёме независимо от их вины и наличия договорных отношений. Ангелина Баканова Юрист адвокатского бюро «Михальчик и партнёры ЮК»

По словам юриста, пострадавший вправе требовать не только возмещения расходов на лечение, но и компенсации морального вреда.

Кроме того, продавца могут привлечь к административной ответственности по части 2 статьи 14.43 КоАП РФ за нарушение требований технических регламентов, если такие нарушения создали угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан.

В особо тяжёлых случаях может наступить уголовная ответственность по статье 238 УК РФ за производство, хранение, перевозку или сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до шести лет лишения свободы, а если действия виновных по неосторожности повлекли смерть человека — до десяти лет.

Чтобы суд удовлетворил требования пострадавшего, необходимо доказать факт отравления, факт приобретения товара у конкретного продавца, причинно-следственную связь между употреблением продукта и ухудшением здоровья, а также подтвердить расходы на лечение и размер заявленного морального вреда.

Юрист рекомендует обращаться не только в суд, но и в Роспотребнадзор. Ведомство может провести внеплановую проверку торговой точки и зафиксировать нарушения санитарных требований.

По словам Бакановой, подобные случаи регулярно встречаются в судебной практике. Так, 16 октября 2025 года Тимирязевский районный суд Москвы вынес приговор по делу о массовом отравлении граждан после употребления шаурмы. Фигуранты дела Сардаров Э.С. и Имомов Д.М. были признаны виновными по пункту «а» части 2 статьи 238 УК РФ и приговорены к лишению свободы на сроки 2 года 6 месяцев и 2 года соответственно.

