Денис Мацуев вернулся с гастролями в Японию впервые за шесть лет

Народный артист России, пианист Денис Мацуев начал первые за шесть лет гастроли в Японии. Первый концерт прошёл в Йокогаме, в зале Минато Мирай, который считается одной из лучших концертных площадок страны. Японская публика услышит произведения Баха, Бетховена, Чайковского и Прокофьева. Предыдущие гастроли Мацуева в Японии проходили в 2020 году.Выступления пианиста запланированы в Йокогаме, Токио и Кобе. Они проходят в рамках Фестиваля российской культуры при поддержке посольства России в Японии и Россотрудничества.

Ранее спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отмечал, что концерты Мацуева отменяют в Италии, однако в Японию артист приедет. Говоря об отсутствии запретов на российскую культуру в этой стране, Швыдкой назвал Японию скорее исключением, чем правилом.

Фестиваль российской культуры в Японии проводится с 2006 года. За это время его мероприятия посетили более 25 млн человек. В рамках фестиваля прошло более 500 концертов, выставок и других культурных событий во всех 47 префектурах Японии. Участие в них приняли свыше 11 тысяч российских деятелей культуры. С 2021 года и до своей гибели в июле 2022-го японский оргкомитет фестиваля возглавлял бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Денис Мацуев — один из самых известных российских пианистов, народный артист России, лауреат международных конкурсов и постоянный участник крупных академических фестивалей. Широкой публике он известен не только как виртуозный исполнитель, но и как один из главных популяризаторов классической музыки в России.

Мацуев много лет выступает на крупнейших мировых сценах, сотрудничает с ведущими оркестрами и дирижёрами, а в его репертуаре особое место занимают произведения русской фортепианной школы — Чайковского, Рахманинова, Прокофьева, Стравинского. Кроме концертной деятельности, он занимается поддержкой молодых музыкантов и участвует в культурных проектах в регионах.

Для Японии гастроли Мацуева важны ещё и как часть давней линии культурных обменов между двумя странами. Фестиваль российской культуры проходит там с 2006 года, и за это время стал одной из заметных площадок, где японская публика знакомится с российской музыкой, театром, балетом, выставками и другими направлениями искусства.