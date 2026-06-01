«Локомотив» расстался сразу с 10 игроками перед стартом трансферного окна

Ярославский «Локомотив» расторг контракты с 10 хоккеистами перед открытием трансферного окна в КХЛ. Об этом сообщила пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Изменения коснулись сразу нескольких линий: клуба больше не связывают прежние соглашения с одним вратарём, четырьмя защитниками и пятью нападающими.

Контракты расторгнуты с голкипером Даниилом Исаевым, защитниками Александром Елесиным, Алексеем Береглазовым, Андреем Сергеевым и Рушаном Рафиковым.

Также в список вошли форварды Артур Каюмов, Денис Алексеев, Георгий Иванов, Александр Полунин и Максим Шалунов.

Трансферное окно в КХЛ открылось 1 июня. После расторжения соглашений «Локомотив» сможет подписать с этими игроками новые контракты уже на других условиях.

Решение связано с новыми правилами лиги. КХЛ разрешила клубам пересматривать контракты с понижением зарплаты, но при таком варианте в потолке зарплат всё равно учитывается прежняя сумма.

Если же соглашение расторгается, а затем хоккеист как свободный агент подписывает новый контракт, в расчёт берётся уже новая зарплата. В сезоне-2026/27 потолок зарплат в КХЛ составит миллиард рублей.

Ярославский «Локомотив» — один из главных клубов КХЛ последних сезонов. Команда два года подряд выиграла Кубок Гагарина: в 2025 году обыграла в финале челябинский «Трактор» со счётом 4–1 в серии, а в 2026-м победила казанский «Ак Барс» — 4–2. Во втором случае решающий матч завершился со счётом 3:2 в пользу ярославцев. Таким образом, «Локомотив» вошёл в небольшой круг клубов, которым удавалось брать главный трофей КХЛ два сезона подряд. До Ярославля такой результат показывали только «Ак Барс», московское «Динамо» и ЦСКА.

Для клуба эти победы стали особенно значимыми: в 2025 году «Локомотив» впервые в своей истории выиграл Кубок Гагарина. До этого ярославцы несколько раз доходили до финальных стадий, но главный трофей КХЛ им не покорялся.