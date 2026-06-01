Ростовская АЭС работает штатно после атаки БПЛА на Волгодонск

Ростовская АЭС в Волгодонске работает в штатном режиме после ночной атаки беспилотников на город. Об этом сообщили в пресс-службе атомной станции.

По данным АЭС, энергоблоки № 2, 3 и 4 находятся в сети и работают на мощности в соответствии с графиком диспетчерской нагрузки.

«Ростовская АЭС работает в штатном режиме. Энергоблоки №2, 3 и 4 — в сети на мощности в соответствии с графиком диспетчерской нагрузки. Энергоблок №1 находится в планово-предупредительном ремонте», — говорится в сообщении.

Первый энергоблок сейчас выведен в плановый ремонт. На работе остальных блоков ночная атака, по данным станции, не отразилась.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в ночь на 1 июня была отражена атака на Волгодонск, Каменск-Шахтинский и восемь районов региона. По словам главы области, силы ПВО уничтожили 20 беспилотников. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

Ростовская АЭС расположена в Волгодонске и является одним из ключевых энергообъектов юга России. На фоне атак БПЛА сообщения о её работе традиционно вызывают повышенное внимание, поскольку станция обеспечивает значительную часть энергопотребления региона.